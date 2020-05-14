2020-05-14: Черкасская область лидирует в повышении цен на СУГ

14 мая 2020г розничные цены на автомобильное топливо изменялись разнонаправленно. Наибольший темп повышения цены зафиксировали в Черкасской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).
По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Черкасская область заняла 5-е место.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Черниговской (7,79 грн/л), Житомирской (7,99 грн/л) и Киевской (8,09 грн/л) областях.
Повышение средней розничной цены на СУГ в Черкасской области за день составило 0,21 грн/л, что является самым большим повышением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 8,15 грн/л.
Динамика средних розничных цен на СУГ в Черкасской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:
Сегодняшняя цена на 0,21 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 13 мая и составляла 8,15 грн/л.
По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:
- BIOIL (7.0)
- Luxwen (7.39)
- AMIC (7.49)
- ПЕРОН (7.55)
- Авиас Плюс (7.8)
- Chipo (7.8)
- Авиас (7.83)
- BVS (7.89)
- VNT (7.9)
- Укрнафта (7.93)
Розничные цены на сжиженный газ на заправках Черкасской области колебались в диапазоне от минимальных 7,0 грн/л. до максимальных 9,58 грн/л.