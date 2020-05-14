2020-05-14: В рознице цены на светлые нефтепродукты не значительно, но выросли

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 14 мая 2020 г. отмечалось повышение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного выросла на 0.0% (1.0 коп/л) до 20.76 грн/л, бензина А-95 евро — немного выросла на 0.0% (1.0 коп/л) до 22.32 грн/л. Дизельное топливо евро немного подорожало на 0.0% (1.0 коп/л) до 21.59 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 14 мая 2020 г. подорожал на 1.06% (9.0 коп/л) до 8.47 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 38.0%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|20.76
|16.45
|0.04
|-0.99
|Бензин А-95 евро
|22.32
|16.39
|0.05
|-0.76
|Дизельное топливо Евро
|21.59
|15.50
|0.04
|-0.56
|Сжиженный газ
|8.47
|6.50
|1.06
|0.21
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
Тел.: +38 (044) 223 5003, +38 (050) 310 7731, +38 (067) 401 3151
Email: oil@ukroil.com.ua