Буславец выступает за повышение мощностей гидроэнергетики

Обновлено: Май 14, 2020. Тэги: ,

Буславец выступает за повышение мощностей гидроэнергетики

Временно исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец выступает за увеличение доли гидроэнергетики в общей выработке электроэнергии, в то время как «зеленую энергетику» она считает дестабилизирующей энергосистему Украины. Об этом она сказала журналистам во время введения в испытательную эксплуатацию гидроагрегата №6 на Киевской ГАЭС.

Передают Українські новини.

«Что касается повышения объемов производства электроэнергии на ГЭС и ГАЭС, то мы ожидаем строительства дополнительного гидроагрегата на Днестровской ГАЭС. Мы надеемся, что все вопросы, в том числе финансовые будут разрешены уже до конца года.  Кроме того, мы работаем с международными финансовыми институциями по привлечению кредита для строительства Каневской ГАЭС. За счет строительства гидроаккумулирующих электростанций мы сможем увеличить регулирующие мощности. Что касается развития малой гидроэнергетики, то это вопрос существующего потенциала и он будет отработан вместе с органами местной власти и экологами.  Я за то, чтобы увеличить процент гидроэнергии, но мы должны прорабатывать еще вопрос водности с гидрометеорологами»,- сказала Буславец.

По ее словам, этот год — самый маловодный за последние 120 лет.

«В этом году в связи с маловодием наших рек предусматривается где-то до 4% (гидроэнергии) в общем балансе. В прошлом году было 6%. Ранее доходило до 8%.  Гидроэнергетика зависит в первую очередь от количества воды в реках «, — отметила Буславец.

По ее словам, если водность увеличится, то увеличится и доля гидроэнергетики в общем балансе выработки.

Ранее «Терминал» писал, что Минэнерго разработало новый энергетический баланс Украины.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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