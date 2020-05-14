На виконання рішення Кабінету Міністрів України від 13.05.2020 року № 534-р, ДП «Оператор ринку» розпочинає процес корпоратизації.

Повідомляє сайт ДП «Оператор ринку».

Державне підприємство буде перетворено в акціонерне товариство «Оператор ринку», 100% акцій у статутному капіталі якого належить державі та не підлягає приватизації або відчуженню в інший спосіб. Зазначена вимога відповідає положенням пункту 8 статті 51 Закону України «Про ринок електричної енергії» та пункту 2.4 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку.

«Корпоратизація відкриває багато нових можливостей перед «Оператором ринку» — нова політика власності та корпоративного управління, подальший сталий розвиток компанії в інтересах держави, інтеграція з європейським ринком електричної енергії. Вдячні Уряду за це рішення та сподіваємося вже до кінця року завершити процес корпоратизації «Оператора ринку», — коментує директор підприємства Володимир Євдокімов.

За його словами, у «Оператора ринку» багато амбітних планів. Вони базуються на кращому європейському досвіді та сприятимуть подальшому ефективному розвитку ринку електричної енергії в Україні.

Раніше «Термінал» писав, що НКРЕКП побачила можливе маніпулювання на ринку електричної енергії.