ДП «Оператор ринку» розпочинає процес корпоратизації

Обновлено: Май 14, 2020. Тэги: ,

ДП «Оператор ринку» розпочинає процес корпоратизації

На виконання рішення Кабінету Міністрів України від 13.05.2020 року № 534-р, ДП «Оператор ринку» розпочинає процес корпоратизації.

Повідомляє сайт ДП «Оператор ринку».

Державне підприємство буде перетворено в акціонерне товариство «Оператор ринку», 100% акцій у статутному капіталі якого належить державі та не підлягає приватизації або відчуженню в інший спосіб. Зазначена вимога відповідає положенням пункту 8 статті 51 Закону України «Про ринок електричної енергії» та пункту 2.4 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку.

«Корпоратизація відкриває багато нових можливостей перед «Оператором ринку» — нова політика власності та корпоративного управління, подальший сталий розвиток компанії в інтересах держави, інтеграція з європейським ринком електричної енергії. Вдячні Уряду за це рішення та сподіваємося вже до кінця року завершити процес корпоратизації «Оператора ринку», — коментує директор підприємства Володимир Євдокімов.

За його словами, у «Оператора ринку» багато амбітних планів. Вони базуються на кращому європейському досвіді та сприятимуть подальшому ефективному розвитку ринку електричної енергії в Україні.

Раніше «Термінал» писав, що НКРЕКП побачила можливе маніпулювання на ринку електричної енергії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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