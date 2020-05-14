Комитет ВР признал целесообразным разделение Минэкоэнерго

Комитет Верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования на заседании в четверг признал целесообразным разделить Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два самостоятельных министерства, как это было до осени 2019 года.

Об этом сообщил глава комитета Олег Бондаренко в фейсбуке. «На сегодняшнем заседании Экокомитета при участии представителей Минэкоэнерго, большого количества общественных организаций, было принято решение о целесообразности разъединения Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины», — написал Бондаренко. Ранее «Терминал» сообщал, что комитет ВР поддержал решения Антикризисного энергетического штаба.