Предложение нефти в мае упадет до 9-летнего минимума

Обновлено: Май 14, 2020.

Предложение нефти в мае упадет до 9-летнего минимума

Предложение нефти на мировых рынках в мае упадет на 12 млн баррелей в сутки в месячном выражении.

Об этом говорится в майском отчете Международного энергетического агентства (МЭА), пишут «Известия».

По мнению аналитиков, предложение снизится до девятилетнего минимума в 88 баррелей в сутки на фоне начала действия сделки ОПЕК+ и сокращения добычи сырья.

«Поставки нефти из других стран, не входящих в сделку ОПЕК+, прежде всего в США и Канаде, в апреле уже упали на 3 млн б/с по сравнению с показателем в начале года», — говорится в документе.

Пиковое снижение мировой активности по переработке сместилось на май, поскольку оценку производительности углеводорода пересмотрели с учетом новых данных и более высокого спроса.

В марте страны ОПЕК и другие крупные экспортеры нефти, связанные с ней, не договорились о сокращении добычи. Соглашение было достигнуто 12 апреля. Оно предполагает сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне. С июля по конец декабря сокращение должно достигнуть 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года — 5,8 млн баррелей в сутки.

В декабре 2021 года параметры сделки могут быть пересмотрены.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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