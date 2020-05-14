Предложение нефти в мае упадет до 9-летнего минимума

Предложение нефти на мировых рынках в мае упадет на 12 млн баррелей в сутки в месячном выражении.

Об этом говорится в майском отчете Международного энергетического агентства (МЭА), пишут «Известия».

По мнению аналитиков, предложение снизится до девятилетнего минимума в 88 баррелей в сутки на фоне начала действия сделки ОПЕК+ и сокращения добычи сырья.

«Поставки нефти из других стран, не входящих в сделку ОПЕК+, прежде всего в США и Канаде, в апреле уже упали на 3 млн б/с по сравнению с показателем в начале года», — говорится в документе.

Пиковое снижение мировой активности по переработке сместилось на май, поскольку оценку производительности углеводорода пересмотрели с учетом новых данных и более высокого спроса.

В марте страны ОПЕК и другие крупные экспортеры нефти, связанные с ней, не договорились о сокращении добычи. Соглашение было достигнуто 12 апреля. Оно предполагает сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне. С июля по конец декабря сокращение должно достигнуть 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года — 5,8 млн баррелей в сутки.

В декабре 2021 года параметры сделки могут быть пересмотрены.