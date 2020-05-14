Україна не може собі дозволити мати найдорожчу зелену енергію в Європі, — прем’єр-міністр

У четвер, 14 травня, в Кабінеті Міністрів України відбулася друга зустріч Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та т.в.о. Міністра енергетики та захисту довкілля Ольги Буславець із представниками компаній, що працюють у сфері відновлювальної енергетики.

Повідомляє Урядовий портал.

У процесі обговорення вдалося максимально зблизити позиції Уряду, Міністерства енергетики та захисту довкілля та виробників ВДЕ.

Як зазначив Глава Уряду, чиста енергія в Україні має рости, розвиватися та поступово переходити до ринкових умов. Але сьогодні, в період кризи в енергетичній сфері, країна не може собі дозволити мати найдорожчу зелену енергію в Європі.

«Питання в ціні. Ми не можемо в країні, де такий рівень бідності, мати найдорожчу в Європі зелену енергію. Ми всі в одному човні. Не може бути такого, що країна втрачає, бюджет втрачає, а ми платимо підвищену ціну за зелену енергетику. Ми не хочемо обмежувати інвестиції, ми хочемо розуміти вартість цієї енергії. Це відповідально перед країною», – зауважив Денис Шмигаль.

За результатами зустрічі сторони дійшли згоди про доопрацювання Меморандуму Міністерством енергетики та захисту довкілля у найкоротші строки. Вже в понеділок, 18 травня, планується провести підсумкову зустріч і обговорення фінальної версії документа.

Раніше «Термінал» повідомляв, що в Україні одні з кращих умов в світі для інвестування в зелену енергетику — Зеленський.