За 4 місяці 2020 року «Нафтогаз» сплатив до державного бюджету 28 млрд грн

За оперативними даними за січень — квітень 2020 року «Нафтогаз» сплатив до державного бюджету близько 28 млрд грн податків та зборів.

Надходження від Групи Нафтогаз склали понад 12% загальних доходів державного бюджету за січень-квітень 2020 року, пише пресслужба НАК.

Група Нафтогаз залишається найбільшим платником податків в Україні. За результатами 2019 року фактичний сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи до державного бюджету склав 121 млрд грн.

«Термінал» писав, у межах трансформації Нафтогаз ліквідувала дивізіон «Інтегрований газовий бізнес» та натомість створила дивізіон «Розвідка та видобування» і дивізіон «Комерція».