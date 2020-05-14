Запасы нефти в США за неделю снизились на 0,1%, до 531,5 млн баррелей

Обновлено: Май 14, 2020. Тэги: ,

Запасы нефти в США за неделю снизились на 0,1%, до 531,5 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 мая, сократились на 0,7 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 531,5 миллиона баррелей.

Об этом  говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго США, пишет Прайм.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, напротив, роста этих запасов — на 4,1 миллиона баррелей. Коммерческие запасы нефти уменьшились впервые за 15 недель. В последний раз уменьшение запасов сырья было зафиксировано за неделю, завершившуюся 17 января.

При этом добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, уменьшилась на 300 тысяч баррелей, до 11,6 миллиона баррелей в день.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 3 миллиона баррелей — до 62,4 миллиона.

Запасы бензина уменьшились на 3,5 миллиона баррелей, или на 1,4%, до 252,9 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения на 2,2 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за ту же неделю, напротив, увеличились на 3,5 миллиона баррелей, или на 2,3%, составив 155 миллионов баррелей. Прогнозировался рост на 2,9 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 639,8 миллиона баррелей.

Читайте в «Терминале», США сделают исключение из санкций для Ирака для электроснабжения из Ирана.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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