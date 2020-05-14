Запасы нефти в США за неделю снизились на 0,1%, до 531,5 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 мая, сократились на 0,7 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 531,5 миллиона баррелей.

Об этом говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго США, пишет Прайм.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, напротив, роста этих запасов — на 4,1 миллиона баррелей. Коммерческие запасы нефти уменьшились впервые за 15 недель. В последний раз уменьшение запасов сырья было зафиксировано за неделю, завершившуюся 17 января.

При этом добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, уменьшилась на 300 тысяч баррелей, до 11,6 миллиона баррелей в день.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 3 миллиона баррелей — до 62,4 миллиона.

Запасы бензина уменьшились на 3,5 миллиона баррелей, или на 1,4%, до 252,9 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения на 2,2 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за ту же неделю, напротив, увеличились на 3,5 миллиона баррелей, или на 2,3%, составив 155 миллионов баррелей. Прогнозировался рост на 2,9 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 639,8 миллиона баррелей.

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