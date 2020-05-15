2020-05-15: Цены на АЗС растут

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 15 мая 2020 г. отмечалось повышение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.1% (-2.0 коп/л) до 20.74 грн/л, бензина А-95 евро — немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 22.31 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.1% (-2.0 коп/л) до 21.57 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 15 мая 2020 г. подорожал на 1.51% (13.0 коп/л) до 8.60 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 38.6%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 20.74 16.00 -0.09 -0.34 Бензин А-95 евро 22.31 17.45 -0.04 -0.19 Дизельное топливо Евро 21.57 15.95 -0.08 -0.28 Сжиженный газ 8.60 6.70 1.51 2.16

Для справки:

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