2020-05-15: Цены на АЗС растут

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 15 мая 2020 г. отмечалось повышение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.1% (-2.0 коп/л) до 20.74 грн/л, бензина А-95 евро — немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 22.31 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.1% (-2.0 коп/л) до 21.57 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 15 мая 2020 г. подорожал на 1.51% (13.0 коп/л) до 8.60 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 38.6%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|20.74
|16.00
|-0.09
|-0.34
|Бензин А-95 евро
|22.31
|17.45
|-0.04
|-0.19
|Дизельное топливо Евро
|21.57
|15.95
|-0.08
|-0.28
|Сжиженный газ
|8.60
|6.70
|1.51
|2.16
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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