2020-05-15: Нефть Brent торгуется выше $31 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в пятницу утром в ходе торгов изменились в цене до 31,58 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на 1,45%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 27,78 доллара за баррель, прибавив 0,80%.

Цены на нефть продолжают расти в пятницу после публикации данных, указавших на увеличение спроса на нефть в Китае и усиливших надежды на постепенное устранение избыточного предложения на рынке, пишет «Investing.com».

Фьючерсы на нефть марки к 08.40 МСК выросли на 2,3% до $31,85 за баррель после скачка почти на 7% в четверг. С начала недели Brent подорожала на 1,8% и может завершить в плюсе третью неделю подряд.

Фьючерсы на американскую легкую подорожали на 1,5% до $27,97. Накануне WTI подскочила на 9%, а с начала недели — более чем на 12%.

Объем нефтепереработки в Китае в апреле составил 53,85 миллиона тонн, или около 13,1 миллиона баррелей в сутки, показывают обнародованные в пятницу данные Национального бюро статистики. Это примерно на 11% больше, чем в марте, и на 0,8% выше показателя за апрель 2019 года.

«Фундаментальные показатели рынка явно улучшаются, — сообщили аналитики ING Research. — Но мы по-прежнему считаем, что в ближайшей перспективе потенциал роста ограничен, учитывая то, что мы все еще находимся в условиях избыточного предложения».

Вместе с тем оптимизм относительно сокращения запасов крепнет.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что запасы сократятся примерно на 5,5 миллиона баррелей в сутки во втором полугодии 2020 года. В США нефтяные запасы снизились по итогам недели впервые за последние 15 недель.

Тем временем государственная нефтедобывающая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco (SE: ), крупнейший экспортер нефти в мире, снизила объем июньских поставок нефти как минимум трем клиентам в Азии, сказали Рейтер три знакомых с ситуацией источника в четверг.