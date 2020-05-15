2020-05-15: Винницкая область лидер недельного подорожания СУГ

На неделе с 9 по 15 мая 2020г розничные цены на автомобильное топливо изменялись разнонаправленно. Наибольший темп повышения цены зафиксировали в Винницкой области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Винницкая область заняла 4-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Черниговской (8,03 грн/л), Киевской (8,14 грн/л) и Черкасской (8,23 грн/л) областях.

Повышение средней розничной цены на СУГ в Винницкой области за день составило 0,45 грн/л, что является самым большим повышением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 8,3 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Винницкой области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 0,47 грн выше наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 7 мая и составляла 7,83 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

AMIC (7.69)

Авантаж 7 (7.95)

БРСМ-Нафта (7.99)

PRIME (8.0)

Mango (8.09)

Chipo (8.2)

Авиас Плюс (8.33)

Укрнафта (8.35)

ANP (8.35)

SHELL (8.49)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Винницкой области колебались в диапазоне от минимальных 7,69 грн/л до максимальных 8,99 грн/л.