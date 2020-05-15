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Іноземні компанії активно цікавляться послугами short-haul та зберігання газу в ПСГ — Макогон

Обновлено: Май 15, 2020. Тэги: , ,

Іноземні компанії активно цікавляться послугами short-haul та зберігання газу в ПСГ — Макогон

Іноземні компанії активно цікавляться послугами short-haul та зберігання газу в ПСГ, тим самим серйозно змінюючи ринок природного газу в Україні. Про це розповів генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон в інтерв’ю ICIS.

Інформує прес-служба компанії «Оператор ГТС України».

ОГТСУ запустив short-haul на своїх західних кордонах з початком цього року, сподіваючись залучити іноземні компанії використовувати цю послугу або для транзиту на короткі відстані між країнами-членами ЄС, або для зберігання газу в ПСГ України, використовуючи значні обсяги ПСГ – близько 30 млрд куб. м. В результаті український імпорт газу зріс до 3,9 млрд куб. м за перші чотири місяці 2020 року, що на 59% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Частина імпорту була використана для внутрішніх потреб України, але трохи більше 1 млрд куб. м було завезено в режимі «митний склад», який дозволяє компаніям три роки зберігати газ без митного оформлення.

Макогон очікує, що в наступні місяці в Україну будуть імпортуватися ще більші обсяги, оскільки європейські компанії можуть використати Україну та її великі потужності зберігання, щоб кудись подіти надлишковий ресурс. Він припустив, що навіть російський «Газпром» може скористатися українськими сховищами для зберігання надлишків газу.

«В результаті, я очікую, що цього року близько 5-6 млрд куб. м газу від замовників ЄС буде зберігатися в українських ПСГ. Якщо Газпром вирішить зберігати газ в Україні, сховища можуть бути заповнені на повну. Газпрому можуть бути доступні приблизно 7-10 млрд куб. м. Однак для них  [зберігання газу в Україні] буде скоріше політичним, а не комерційним рішенням», – сказав Макогон.

Раніше «Термінал» писав, що в Україні значно виросли запаси газу в ПСГ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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