Мінекенерго і USAID обговорили реалізацію проєкту «Енергетична безпека»

Заступник міністра енергетики та захисту довкілля Олексій Рябчин обговорив з представниками USAID та команди проєкту «Енергетична безпека» поточні та перспективні напрями співробітництва.

Про це пише пресслужба міністерства.

Олексій Рябчин розповів про заходи, які вживає Міністерство і Уряд для стабілізації енергетичного сектору України. Він наголосив, що крім питань енергетичної безпеки, яка є складовою економічної безпеки держави в цілому, останнім часом все більш важливою стає кібернетична безпека.

Виконуюча обов’язки Директора місії USAID в Україні Сюзан Кутор зазначила, що уряд США приділяє значну увагу питанням кібербезпеки, що може стати ще одним напрямом співробітництва Мінекоенерго та USAID.

Заступник міністра також запевнив, що питання екологізації і декарбонізації енергетики й надалі будуть у фокусі Мінекоенерго. Учасники зустрічі домовились і надалі підтримувати діалог з існуючих і перспективних програм співробітництва.