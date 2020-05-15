На Київській ГАЕС у дослідну експлуатацію після реконструкції ввели гідроагрегат № 6

Роботи з реконструкції гідроагрегату розпочались у квітні минулого року. Реконструкцію проводили фахівці українських заводів виробників Турбоатом та Електроважмаш, а також спеціалісти Дніпро-Спецгідроенергомонтаж.



Про це пише прессслужба Укргідроенерго.

«Реконструкція існуючих гідроагрегатів – дуже важливий проєкт Укргідроенерго, адже переоснащення обладнання дає змогу збільшити робочу потужність, підвищити екологічні стандарти та надійність агрегатів, а також продовжити термін експлуатації обладнання на 40 років. Згідно зі стратегію розвитку нашого підприємства, до 2026 року ми маємо повністю завершити реконструкцію гідроагрегатів, які є в компанії. Попри скрутний час, ми виконуємо взяті на себе зобов’язання і введення в дослідну експлуатацію після реконструкції гідроагрегату №6 Київської ГАЕС – яскраве тому підтвердження. Цьогоріч ми введемо після реконструкції вісім гідроагрегатів на наших ГЕС і ГАЕС, що додатково дасть енергосистемі країни 37 МВт маневруючих потужностей, яких на сьогодні так не вистачає енергетиці. Минулого року, у жовтні, ми ввели у промислову експлуатацію гідроагрегат № 2 після реконструкції. Сьогодні вводимо у дослідну експлуатацію гідроагрегат №6. Всі роботи з реконструкції шостого агрегату проводились відповідно до графіку та з дотриманням карантинних заходів на Київській ГАЕС», — зазначив під час пуску гідроагрегату генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

Під час реконструкції гідроагрегату № 6 було замінено гідротурбінне обладнання, включаючи робоче колесо гідроагрегату, турбінний підшипник, направляючий апарат. Було відновлено сервомотори управління направляючим апаратом, а також замінено допоміжне обладнання, включаючи систему технічного водопостачання з заміною усіх колекторів, необхідних для охолодження гідроагрегату. Також в обсяг робіт з реконструкції генератора увійшла повна заміна обмотки статора та ротора.

Реконструйований гідроагрегат отримав нові технічні характеристики. Завдяки встановленим новим турбіні та генератору загальна потужність агрегату зросла з 41,5 МВт до 46,8 МВт, тобто приріст потужності гідроагрегату склав 5,3 МВт.