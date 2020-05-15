На Київській ГАЕС у дослідну експлуатацію після реконструкції ввели гідроагрегат № 6

Обновлено: Май 15, 2020. Тэги: , ,

На Київській ГАЕС у дослідну експлуатацію після реконструкції ввели гідроагрегат № 6

Роботи з реконструкції гідроагрегату розпочались у квітні минулого року.  Реконструкцію проводили фахівці українських заводів виробників Турбоатом та Електроважмаш, а також спеціалісти Дніпро-Спецгідроенергомонтаж.

Про це пише прессслужба Укргідроенерго.

«Реконструкція існуючих гідроагрегатів – дуже важливий проєкт Укргідроенерго, адже переоснащення обладнання дає змогу збільшити робочу  потужність, підвищити екологічні стандарти та надійність агрегатів, а також продовжити термін експлуатації обладнання на 40 років. Згідно зі стратегію розвитку нашого підприємства, до 2026 року ми маємо повністю завершити реконструкцію гідроагрегатів, які є в компанії.  Попри скрутний час, ми виконуємо взяті на себе зобов’язання і введення в дослідну експлуатацію після реконструкції гідроагрегату №6 Київської ГАЕС – яскраве тому підтвердження.  Цьогоріч ми введемо після реконструкції вісім гідроагрегатів на наших ГЕС і ГАЕС, що додатково дасть енергосистемі країни 37 МВт  маневруючих потужностей, яких на сьогодні так не вистачає енергетиці. Минулого року, у жовтні, ми ввели у промислову експлуатацію гідроагрегат № 2 після реконструкції. Сьогодні вводимо у дослідну експлуатацію гідроагрегат №6. Всі роботи з реконструкції шостого агрегату проводились відповідно до графіку та з  дотриманням карантинних заходів на Київській ГАЕС», — зазначив під час пуску гідроагрегату генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

Під час реконструкції гідроагрегату № 6 було замінено гідротурбінне обладнання, включаючи робоче колесо гідроагрегату, турбінний підшипник, направляючий апарат. Було відновлено сервомотори управління направляючим апаратом, а також замінено допоміжне обладнання, включаючи систему технічного водопостачання з заміною усіх колекторів, необхідних для охолодження гідроагрегату. Також в обсяг робіт з реконструкції генератора  увійшла повна заміна обмотки статора та ротора.

Реконструйований гідроагрегат отримав нові технічні характеристики. Завдяки встановленим новим турбіні та генератору загальна потужність агрегату зросла з 41,5 МВт до 46,8 МВт, тобто приріст потужності гідроагрегату склав 5,3 МВт.

Автор:

(Всего статей: 8469)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: