Обладнання підстанції 500 кВ «Кремінська» включено під навантаження

Обновлено: Май 15, 2020. Тэги: ,

Обладнання підстанції 500 кВ «Кремінська» включено під навантаження

Обладнання підстанції 500 кВ «Кремінська» включено під навантаження. Це фінальний етап будівництва, під час якого упродовж 72 годин відбувається комплексне випробування обладнання всіх класів напруги – від 500 до 0,4 кВ, у т.ч. автотрансформатора 500 кВ та лінійної частини об’єкту.

Після успішного завершення випробувань під навантаженням підстанція може працювати у штатному режимі у складі ОЕС України, повідомила пресслужба «Укренерго».

Відтоді регіон отримає додаткові 500 МВт потужності. Це перш за все підвищить надійність енергозабезпечення споживачів півночі Луганщини, зніме обмеження для роботи промисловості на повну потужність (зокрема, Сєвєродонецького «Азот» та Лисичанського нафтопереробного заводу) та дасть можливості для розвитку регіону.

«Трансформаторна потужність підстанції дозволить зняти ризики відключення півночі Луганської області від електропостачання у випадку втрати потужності на Луганській ТЕС, зважаючи на те, що практично весь опалювальний період 2019-2020 рр. станція працювала на імпортованому природному газі одним блоком. Наразі потреби регіону становлять близько 280 МВт, а у зимовий період 350 МВт. За умови роботи на повну потужність промисловості Луганського енерговузла сумарне навантаження становитиме близько 500 МВт потужності. Отже, нова підстанція забезпечуватиме абсолютну більшість потреб півночі Луганщини і, за проектом передбачає можливості для розширення», прокоментував в.о. голови правління НЕК  «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Кінцева вартість будівництва складе 1,281 млрд грн з ПДВ, що на 25,5% менше початкової – 1,719 млрд грн (розпорядження Кабінету Міністрів від 04.07.2017 р. № 446-р). Будівництво, розпочате у жовтні 2018 р., за проектом мало тривати 12 місяців. Однак, через тривалі зволікання органів влади у затвердженні документів проекту та землевідведення термін завершення будівництва переносився двічі.

Загальна трансформаторна потужність підстанції становить 501 МВА – автотратнсформатор 500/220/35 кВ (4 фази по 167 МВА, одна резервна) українського виробництва ПрАТ «Запоріжтрансформатор».

Основною особливістю підстанції є унікальні для України комплектні розподільчі пристрої з елегазовою ізоляцією (КРПЕ) 500 кВ і 220 кВ (виробництво «Hyosung», Корея), що мають високу експлуатаційну надійність (перший капітальний ремонт після 25 років експлуатації) та не вимагають постійної присутності експлуатаційного персоналу на підстанції. Крім того, завдяки компактності  КРПЕ площа ділянки підстанції становить 3,3 га – що у 7 разів менше, ніж якби ми будували традиційні розподільчі пристрої.

Підстанція буде повністю автоматизованою – на ній впроваджено автоматизовану систему керування технологічним процесом (АСКТП), що забезпечить повний контроль роботи та керування обладнанням підстанції диспетчером у віддаленому режимі. Повномасштабно АСКТП буде працювати після спорудження волоконно-оптичної лінії зв’язку на ЛЕП 500 кВ Донбаська – Кремінська. Наразі на об’єкті працюватиме 7 осіб експлуатаційного персоналу.

Також на підстанції встановлено трансформатор власних потреб 35 кВ у вигляді гібридного модуля Т-PASS 220/0,22 кВ з функціями трансформатора напруги та ТВП виробництва АВВ. Це нове проєктне рішення, яке забезпечило джерело резервного живлення власних потреб підстанції при відсутності у найближчому розташуванні ПЛ 35 кВ, з якого традиційно береться електроенергія при будівництві об’єкту та забезпеченні його власних потреб в подальшому.

«Термінал» писав, ПрАТ «НЕК «Укренерго» проводить індивідуальні випробування обладнання на новій підстанції (ПС) 500/220 кВ «Кремінська».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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