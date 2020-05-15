Регулятор ФРГ отказал в освобождении «Северного потока — 2″ от правил Газовой директивы ЕС

Обновлено: Май 15, 2020. Тэги: , ,

Регулятор ФРГ отказал в освобождении «Северного потока — 2″ от правил Газовой директивы ЕС

Федеральное сетевое агентство ФРГ оказало Nord Stream 2 AG в выведении проекта «Северного потока — 2″ из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС.

Об этом сообщается в опубликованном в пятницу решении регулятора, пишет ТАСС.

«Коллегия номер семь 15 мая отклонила ходатайство компании Nord Stream 2 AG на освобождение части «Северного потока — 2″, пролегающей в территориальных водах Германии, от регулирования», — отмечается в нем.

В агентстве отмечают, что необходимым условием для выведения трубопровода из-под правил обновленной Газовой директивы была его реализация до 23 мая 2019 года. «В случае с «Северным потоком — 2″ это не так», — считают в ведомстве.

Полный текст решения будет опубликован позже.

«Для всех стран-членов ЕС существовала возможность изучить заявку Nord Stream 2 AG с приложениями и сделать заявление. Ею воспользовались 10 стран», — говорится в решении 7-й коллегии.

 Nord Stream 2 AG указывала на то, что понятие «завершение проекта» следует рассматривать шире, нежели просто с точки зрения строительно-технических процессов. Как считают в компании, следует учитывать то обстоятельство, что к моменту вступления в силу новых правил уже были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.
Ранее «Терминал» писал, правительство ФРГ по-прежнему положительно относится к проекту Nord Stream 2.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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