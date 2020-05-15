Регулятор ФРГ отказал в освобождении «Северного потока — 2″ от правил Газовой директивы ЕС

Федеральное сетевое агентство ФРГ оказало Nord Stream 2 AG в выведении проекта «Северного потока — 2″ из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС.

Об этом сообщается в опубликованном в пятницу решении регулятора, пишет ТАСС.

«Коллегия номер семь 15 мая отклонила ходатайство компании Nord Stream 2 AG на освобождение части «Северного потока — 2″, пролегающей в территориальных водах Германии, от регулирования», — отмечается в нем.

В агентстве отмечают, что необходимым условием для выведения трубопровода из-под правил обновленной Газовой директивы была его реализация до 23 мая 2019 года. «В случае с «Северным потоком — 2″ это не так», — считают в ведомстве.

Полный текст решения будет опубликован позже.

«Для всех стран-членов ЕС существовала возможность изучить заявку Nord Stream 2 AG с приложениями и сделать заявление. Ею воспользовались 10 стран», — говорится в решении 7-й коллегии.

Nord Stream 2 AG указывала на то, что понятие «завершение проекта» следует рассматривать шире, нежели просто с точки зрения строительно-технических процессов. Как считают в компании, следует учитывать то обстоятельство, что к моменту вступления в силу новых правил уже были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.