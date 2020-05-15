Регулятор ФРГ отказал в освобождении «Северного потока — 2″ от правил Газовой директивы ЕС

Федеральное сетевое агентство ФРГ оказало Nord Stream 2 AG в выведении проекта «Северного потока — 2″ из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС.
Об этом сообщается в опубликованном в пятницу решении регулятора, пишет ТАСС.
«Коллегия номер семь 15 мая отклонила ходатайство компании Nord Stream 2 AG на освобождение части «Северного потока — 2″, пролегающей в территориальных водах Германии, от регулирования», — отмечается в нем.
В агентстве отмечают, что необходимым условием для выведения трубопровода из-под правил обновленной Газовой директивы была его реализация до 23 мая 2019 года. «В случае с «Северным потоком — 2″ это не так», — считают в ведомстве.
Полный текст решения будет опубликован позже.
«Для всех стран-членов ЕС существовала возможность изучить заявку Nord Stream 2 AG с приложениями и сделать заявление. Ею воспользовались 10 стран», — говорится в решении 7-й коллегии.