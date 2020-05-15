Саудовская Аравия открыла новые месторождения нефти

Министерство энергетики Саудовской Аравии объявит в ближайшее время об открытии двух новых месторождений нефти, обнаруженных в первом квартале 2020 года.

Об этом говорится в сообщении саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco, полученном телеканалом «Аль-Арабия», пишет Прайм.

«Министерство энергетики Саудовской Аравии объявит об открытии двух новых нефтяных месторождений после сверки данных об их открытии в соответствии с требованиями законодательства и правил в этом отношении», — отметил телеканал.

Саудовская Аравия является третьей страной по объему добычи нефти в мире и одним из крупнейших экспортеров этого сырья.

«Терминал» писал, Саудовская Аравия готова принять любые дополнительные меры совместно с другими членами ОПЕК+, чтобы стабилизировать рынок нефти, сообщило во вторник госагентство SPA со ссылкой на заявление кабинета министров.