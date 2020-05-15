Шебелинський НПЗ проведе планово-попереджувальний ремонт

У період з 22 травня по 7 червня 2020 року Шебелинський НПЗ (Shebel) проведе планово-попереджувальний ремонт.​

Інформує сайт АТ «Укргазвидобування».

У ремонтний період буде проведено комплекс робіт з поточного технічного обслуговування, ревізії та ремонту обладнання, зокрема очищення від відкладень, ревізія колонного, теплообмінного та сепараційного обладнання, чистка, ревізія та ремонт трубних підігрівачів, заміна запірної арматури та ін.

Також у рамках ППР заплановано реалізацію проекту з диспечеризації операційних процесів, зокрема встановлення 30 замірних вузлів та монтаж поточних аналізаторів для on-line контролю за окремими етапами виробництва.

«Перенесення регламентних робіт з осені на кінець травня пов’язане зі зменшенням споживання нафтопродуктів у другому кварталі 2020 року, яке було спричинене карантинними обмеженнями, – коментує Сергій Федоренко, комерційний директор АТ «Укргазвидобування». – Нами створені достатні запаси, тож плановий ремонт жодним чином не вплине на відвантаження вже законтрактованої продукції, а також на обсяги нафтопродуктів, які ми реалізуємо на щотижневих спотових і щомісячних довгострокових торгах».

Раніше «Термінал» писав, що Нафтогаз в І кварталі 2020 року дещо скоротив видобуток газу.