Вдалося максимально зблизити позиції уряду, міністерства енергетики та захисту довкілля та виробників ВДЕ — Шмигаль

У четвер, 14 травня, в кабінеті міністрів відбулася друга зустріч прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та т.в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольги Буславець із представниками компаній, що працюють у сфері відновлювальної енергетики.

У процесі обговорення вдалося максимально зблизити позиції уряду, міністерства енергетики та захисту довкілля та виробників ВДЕ, пише пресслужба уряду.

Як зазначив глава уряду, чиста енергія в Україні має рости, розвиватися та поступово переходити до ринкових умов. Але сьогодні, в період кризи в енергетичній сфері, країна не може собі дозволити мати найдорожчу зелену енергію в Європі.

«Питання в ціні. Ми не можемо в країні, де такий рівень бідності, мати найдорожчу в Європі зелену енергію. Ми всі в одному човні. Не може бути такого, що країна втрачає, бюджет втрачає, а ми платимо підвищену ціну за зелену енергетику. Ми не хочемо обмежувати інвестиції, ми хочемо розуміти вартість цієї енергії. Це відповідально перед країною», – зауважив Денис Шмигаль.

За результатами зустрічі сторони дійшли згоди про доопрацювання Меморандуму Міністерством енергетики та захисту довкілля у найкоротші строки. Вже в понеділок, 18 травня, планується провести підсумкову зустріч і обговорення фінальної версії документа.

«Термінал» писал, виробники ВДЕ сплатили майже 20 млрд грн податків у 2019 році.