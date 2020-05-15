Загальна працююча потужність атомних блоків в Україні впала до історичного мінімуму — Герус

Ввечері 14 травня був зупинений ще один атомний блок — в аварійний ремонт о 17:51 був відключено третій блок Південно-Української АЕС.

Про це у своєму Facebook повідомив народний депутат, голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

“Загальна працююча потужність атомних блоків впала до 6780 МВт, що становить менше, аніж 49% від загальної встановленої потужності атомних електростанцій. Це новий історичний мінімум, такого ніколи не було в історії України”, — написав він.

За його словами, ще місяць тому атомні блоки несли потужність 9 150 МВт, тобто на 35% більше, хоча погода не особливо відрізнялася від сьогоднішньої.

“На зупинку атомних блоків вже відреагував і ринок — в останні дні ціна електроенергії зросла на 15%. Це і логічно, чим більше обмеження конкуренції, тим вища ціна”, — повідомив Герус.

Він додав, що водночас бачимо додаткове навантаження на вугільних електростанціях (ТЕС), деякі із яких працюють на 3-5 блоках. Раніше Герус заявляв, що через рішення Міністерства енергетики та захисту довкілля про відключення кількох атомних енергоблоків на державному підприємстві НАЕК «Енергоатом», яке виробляє найдешевшу електроенергію на ринку, держава не заробить мільярди гривень, а тарифи на електрику для споживачів із часом зростуть.