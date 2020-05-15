Загальна працююча потужність атомних блоків в Україні впала до історичного мінімуму — Герус

Обновлено: Май 15, 2020. Тэги: , , ,

Загальна працююча потужність атомних блоків в Україні впала до історичного мінімуму — Герус

Ввечері 14 травня був зупинений ще один атомний блок — в аварійний ремонт о 17:51 був відключено третій блок Південно-Української АЕС.

Про це у своєму Facebook повідомив народний депутат, голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

“Загальна працююча потужність атомних блоків впала до 6780 МВт, що становить менше, аніж 49% від загальної встановленої потужності атомних електростанцій. Це новий історичний мінімум, такого ніколи не було в історії України”, — написав він.

За його словами, ще місяць тому атомні блоки несли потужність 9 150 МВт, тобто на 35% більше, хоча погода не особливо відрізнялася від сьогоднішньої.

“На зупинку атомних блоків вже відреагував і ринок — в останні дні ціна електроенергії зросла на 15%. Це і логічно, чим більше обмеження конкуренції, тим вища ціна”, — повідомив Герус.

Він додав, що водночас бачимо додаткове навантаження на вугільних електростанціях (ТЕС), деякі із яких працюють на 3-5 блоках. Раніше Герус заявляв, що через рішення Міністерства енергетики та захисту довкілля про відключення кількох атомних енергоблоків на державному підприємстві НАЕК «Енергоатом», яке виробляє найдешевшу електроенергію на ринку, держава не заробить мільярди гривень, а тарифи на електрику для споживачів із часом зростуть.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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