2020-05-18: Цены в мелком опте и в рознице начали повышаться

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 18 мая 2020 г. отмечалось повышение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 20.73 грн/л, бензина А-95 евро — не изменилась и составляет 22.31 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 21.57 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 18 мая 2020 г. подорожал на 1.55% (13.0 коп/л) до 8.82 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 39.5%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 20.73 16.00 -0.02 -0.36 Бензин А-95 евро 22.31 17.45 -0.01 -0.20 Дизельное топливо Евро 21.57 15.95 -0.01 -0.29 Сжиженный газ 8.82 6.70 1.55 4.70

Средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.15% (2 коп/л) до 14.01 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.1% (1 коп/л) до 15.02 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.64% (9 коп/л) до 13.57 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 14.01 0.15 1.50 -6.11 Бензин А-95 евро 15.02 -0.07 2.35 -3.88 Дизельное топливо евро 13.57 0.64 -0.51 -8.57

Для справки:

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