2020-05-18: Цены в мелком опте и в рознице начали повышаться

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 18 мая 2020 г. отмечалось повышение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 20.73 грн/л, бензина А-95 евро — не изменилась и составляет 22.31 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 21.57 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 18 мая 2020 г. подорожал на 1.55% (13.0 коп/л) до 8.82 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 39.5%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|20.73
|16.00
|-0.02
|-0.36
|Бензин А-95 евро
|22.31
|17.45
|-0.01
|-0.20
|Дизельное топливо Евро
|21.57
|15.95
|-0.01
|-0.29
|Сжиженный газ
|8.82
|6.70
|1.55
|4.70
Средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.15% (2 коп/л) до 14.01 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.1% (1 коп/л) до 15.02 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.64% (9 коп/л) до 13.57 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|14.01
|0.15
|1.50
|-6.11
|Бензин А-95 евро
|15.02
|-0.07
|2.35
|-3.88
|Дизельное топливо евро
|13.57
|0.64
|-0.51
|-8.57
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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