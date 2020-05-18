2020-05-18: Донецкая область лидирует в повышении цен на СУГ

18 мая 2020г розничные цены на автомобильное топливо изменялись разнонаправленно. Наибольший темп повышения цены зафиксировали в Донецкой области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).
По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Донецкая область заняла 23-е место.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Черниговской (8,25 грн/л), Киевской (8,37 грн/л) и Черкасской (8,39 грн/л) областях.
Повышение средней розничной цены на СУГ в Донецкой области за день составило 0,28 грн/л, что является самым большим повышением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 9,24грн/л.
Динамика средних розничных цен на СУГ в Донецкой области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:
Сегодняшняя цена на 0,72 грн выше наименьшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 13 мая и составляла 8,52 грн/л.
По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:
- Mango (8.19)
- BVS (8.19)
- Протех (8.4)
- Укрнафта (8.8)
- Авиас Плюс (8.83)
- WOG (9.08)
- ОККО (9.29)
- ROUTE 20 (9.46)
- Донбасснефтепродукт (9.49)
- Параллель (9.49)
Розничные цены на сжиженный газ на заправках Донецкой области колебались в диапазоне от минимальных 8,19 грн/л. до максимальных 11,55 грн/л.