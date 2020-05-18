2020-05-18: Донецкая область лидирует в повышении цен на СУГ

18 мая 2020г розничные цены на автомобильное топливо изменялись разнонаправленно. Наибольший темп повышения цены зафиксировали в Донецкой области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Донецкая область заняла 23-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Черниговской (8,25 грн/л), Киевской (8,37 грн/л) и Черкасской (8,39 грн/л) областях.

Повышение средней розничной цены на СУГ в Донецкой области за день составило 0,28 грн/л, что является самым большим повышением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 9,24грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Донецкой области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 0,72 грн выше наименьшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 13 мая и составляла 8,52 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

Mango (8.19)

BVS (8.19)

Протех (8.4)

Укрнафта (8.8)

Авиас Плюс (8.83)

WOG (9.08)

ОККО (9.29)

ROUTE 20 (9.46)

Донбасснефтепродукт (9.49)

Параллель (9.49)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Донецкой области колебались в диапазоне от минимальных 8,19 грн/л. до максимальных 11,55 грн/л.