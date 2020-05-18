Энергоблок №1 Ривненской АЭС отключен от энергосети

18 мая 2020 года в 07:52 энергоблок №1 Ривненской АЭС (ВВЭР-440) отключен от энергосети в связи со срабатыванием автоматической защиты вследствие отключения главных циркуляционных насосов.

Передает пресс-служба Энергоатома.

Согласно международной шкале оценки ядерных событий INES событие предварительно классифицировано уровнем «вне шкалы/0».

Радиационное и противопожарное состояние на промплощадке не изменялось.

За прошедшие сутки на Ривненской АЭС в работе находились все четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 2321 МВт. Из-за балансового ограничения энергоблок №3 РАЭС (ВВЭР-1000) работает на мощности 56% от номинальной. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

За прошедшие сутки энергоблоками РАЭС произведено 55,7 млн кВт-ч электроэнергии, с начала месяца — 955,6 млн кВт-ч электроэнергии и с начала года — 7 млрд 811,3 млн кВт-ч электроэнергии.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Ранее «Терминал» сообщал, что сотрудничество РАЭС с GE Power позволит повысить мощность энергоблоков.