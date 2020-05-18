Мощности польского участка газопровода «Ямал — Европа» забронированы на 66%

Мощности участка газопровода «Ямал — Европа» в Польше по состоянию на сегодня, 18 мая, по итогам аукционов забронированы примерно на две трети.

Это следует из данных польского газотранспортного оператора Gaz-System, пишет Прайм.

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и уже с 17-го числа прокачка по польскому отрезку «Ямала — Европы» проходит только по результатам аукционов. Рано утром 17 мая прошел аукцион на бронирование мощностей с 8.00 воскресенья по 6.00 понедельника. Из выставленных на аукцион 38,3 миллиона киловатт-часов было зарезервировано 22,5 миллиона.

Вечером в воскресенье был проведен аукцион на мощности на прокачку с 6.00 понедельника до 6.00 вторника, на котором было забронировано 24,3 миллиона киловатт-часов из доступных 38,3 миллиона. Затем ночью с воскресенья на понедельник на тот же период было забронировано еще 1,1 миллиона киловатт-часов. Сейчас свободными для брони остаются около 12,9 киловатт-часов, таким образом, мощности газопровода на понедельник забронированы примерно на 66%.

Газотранспортный оператор Gaz-System сообщал РИА Новости, что с понедельника ежедневно будут проходить аукционы на прокачку газа в течение суток, а также 18 мая состоится аукцион на прокачку газа на весь июнь. Согласно данным на сайте оператора, такой аукцион уже был объявлен в понедельник утром, итогов по нему пока нет.

При этом в начале месяца Gaz-System также провел аукцион на доступ к своему участку «Ямала — Европы» на третий квартал, по итогам которого на этот период было забронировано 80% газотранспортных мощностей. При этом компания не уточнила, кто именно стал покупателем.