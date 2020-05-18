Найгірше у нафтовій сфері вже позаду, тому в ОПЕК стриманий оптимізм — Баркіндо

Найгірше у нафтовій сфері вже позаду, тому в організації з оптимізмом дивляться на II півріччя 2020 року.

Про це в інтерв’ю виданню Bloomberg сказав голова ОПЕК Мухаммед Баркіндо.

«В ОПЕК ми зберігаємо обережний оптимізм щодо того, що найгірше вже позаду. Те, що ми бачили у квітні, було екстраординарним, але ми прийняли виклик», — заявив високопосадовець.

За словами Баркіндо, в ОПЕК планують провести зустріч у червні, де розглянуть стан світової економіки та відновлення попиту на нафту, вивчать варіанти скорочення її видобутку.

Він також наголосив, що члени ОПЕК швидко впроваджують необхідні скорочення.

Через добровільне скорочення видобутку нафти у Саудівській Аравії, ОАЕ, Кувейті, США та інших країнах загальний обсяг світових поставок у червні скоротиться на 17,2 млн барелів на добу.

12 квітня країни ОПЕК+ домовилися про найбільше в історії скорочення видобутку нафти на 9,7 млн ​​барелів на добу протягом травня – червня. Угода набрала чинності 1 травня.

Через коронавірусну кризу ціни на нафту впали до рекордно низького рівня – нафту в певний момент почали віддавати покупцям, доплачуючи, щоби звільнити місце для нової нафти у сховищах.

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