Найгірше у нафтовій сфері вже позаду, тому в ОПЕК стриманий оптимізм — Баркіндо

Обновлено: Май 18, 2020. Тэги: , ,

Найгірше у нафтовій сфері вже позаду, тому в ОПЕК стриманий оптимізм — Баркіндо

Найгірше у нафтовій сфері вже позаду, тому в організації з оптимізмом дивляться на II півріччя 2020 року.

Про це в інтерв’ю виданню Bloomberg сказав голова ОПЕК Мухаммед Баркіндо.

«В ОПЕК ми зберігаємо обережний оптимізм щодо того, що найгірше вже позаду. Те, що ми бачили у квітні, було екстраординарним, але ми прийняли виклик», — заявив високопосадовець.

За словами Баркіндо, в ОПЕК планують провести зустріч у червні, де розглянуть стан світової економіки та відновлення попиту на нафту, вивчать варіанти скорочення її видобутку.

Він також наголосив, що члени ОПЕК швидко впроваджують необхідні скорочення.

Через добровільне скорочення видобутку нафти у Саудівській Аравії, ОАЕ, Кувейті, США та інших країнах загальний обсяг світових поставок у червні скоротиться на 17,2 млн барелів на добу.

12 квітня країни ОПЕК+ домовилися про найбільше в історії скорочення видобутку нафти на 9,7 млн ​​барелів на добу протягом травня – червня. Угода набрала чинності 1 травня.

Через коронавірусну кризу ціни на нафту впали до рекордно низького рівня – нафту в певний момент почали віддавати покупцям, доплачуючи, щоби звільнити місце для нової нафти у сховищах.

Читайте в «Терміналі», ЕКСПЕРТНА ДУМКА: Усі заяви від ОПЕК+ впливають на ситуацію винятково інформаційно.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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