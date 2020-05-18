ОГТСУ очікує на рекордні показники зберігання газу цього року

ОГТСУ очікує рекордних показників зберігання газу цього року, оскільки багато компаній-нерезидентів активно користуються нещодавно запущеною послугою short-haul.

Про це в інтерв’ю розповів керівник ОГТСУ Сергій Макогон.

«ОГТСУ запустив short-haul на своїх західних кордонах з початком цього року, сподіваючись залучити іноземні компанії використовувати цю послугу або для транзиту на короткі відстані між країнами-членами ЄС, або для зберігання газу в ПСГ України, використовуючи значні обсяги ПСГ – близько 30 млрд куб. м. На п’ятий місяць результати перевищили очікування ОГТСУ», — сказав він.

Український імпорт газу зріс до 3,9 млрд куб. м за перші чотири місяці 2020 року, що на 59% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Частина імпорту була використана для внутрішніх потреб України, але трохи більше 1 млрд куб. м було завезено в режимі «митний склад», який дозволяє компаніям три роки зберігати газ без митного оформлення.

З січня по квітень 2020 року в сховища було закачано 2,3 млрд куб. м, що на 33% більше, ніж роком раніше. Із них 550 млн куб. м завезли іноземні компанії, що на 162% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Якщо додати запаси з минулого року, загальний об’єм газу, який утримують нерезиденти в режимі митного складу, становить трохи більше 1 млрд куб. м, згідно з даними оператора підземних сховищ газу “Укртрансгазу”.

Весь імпорт протягом цього періоду надходив з європейських країн, включно з 2,4 млрд куб. м газу зі Словаччини, близько 0,9 млрд куб. м з Угорщини та близько 0,6 млрд куб. м з Польщі. Це демонструє річне зростання на 91%, 26% та 28% відповідно.

«Термінал» писав, в січні-квітні 2020 року загальні надходження природного газу з країн ЄС склали 3,9 млрд куб. м, що на 1,4 млрд куб. м, або на 59%, більше ніж за аналогічний період минулого року. Це також на 26% перевищує середній показник у 2016-2019 роках.