Потрібно переглянути підходи до розвитку атомної генерації – Буславець

Доцільніше направити всі зусилля саме на загальну інтеграцію, а не відволікатися на якісь окремі проєкти й давати окремі умови.



Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» сказала т.в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець.

Буславець вважає, що зараз в контексті будівництва нових об’єктів доцільніше зосередитися на будівництві малих модульних реакторів.

“Рішення щодо “Енергомосту” пов’язані з добудовою блоків №3,4 Хмельницької АЕС. Моє особисте експертне переконання: нам потрібно переглянути погляди на те, що саме розвивати в атомній генерації. Якщо говорити про нове будівництво, то мова повинна йти про малі модульні реактори з можливістю регулювання. Ми й так маємо дуже перевантажену базовими потужностями енергосистему. “Енергоатом” – це 55% виробництва нашої електроенергії, яка, нагадаю, не регулюється”, – сказала вона.

Крім того, вона висловила думку про те, що для України, яка планує до 2023 року синхронізуватися з ENTSO-E (Європейська мережа системних операторів передачі електроенергії), доцільніше буде спрямувати всі свої зусилля саме на цей проєкт.

“Коли проєкт “Енергомоста” тільки напрацьовувався, я не бачила сенсу в окремому проєкті при наявності планів з загальної синхронізації з європейською системою. Доцільніше направити всі зусилля саме на загальну інтеграцію, а не відволікатися на якісь окремі проєкти й давати окремі умови”, – додала в.о. глави відомства.

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