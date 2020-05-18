Потрібно переглянути підходи до розвитку атомної генерації – Буславець

Обновлено: Май 18, 2020. Тэги: ,

Потрібно переглянути підходи до розвитку атомної генерації – Буславець

Доцільніше направити всі зусилля саме на загальну інтеграцію, а не відволікатися на якісь окремі проєкти й давати окремі умови.

Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» сказала т.в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець.

Буславець вважає, що зараз в контексті будівництва нових об’єктів доцільніше зосередитися на будівництві малих модульних реакторів.
“Рішення щодо “Енергомосту” пов’язані з добудовою блоків №3,4 Хмельницької АЕС. Моє особисте експертне переконання: нам потрібно переглянути погляди на те, що саме розвивати в атомній генерації. Якщо говорити про нове будівництво, то мова повинна йти про малі модульні реактори з можливістю регулювання. Ми й так маємо дуже перевантажену базовими потужностями енергосистему. “Енергоатом” – це 55% виробництва нашої електроенергії, яка, нагадаю, не регулюється”, – сказала вона.

Крім того, вона висловила думку про те, що для України, яка планує до 2023 року синхронізуватися з ENTSO-E (Європейська мережа системних операторів передачі електроенергії), доцільніше буде спрямувати всі свої зусилля саме на цей проєкт.

“Коли проєкт “Енергомоста” тільки напрацьовувався, я не бачила сенсу в окремому проєкті при наявності планів з загальної синхронізації з європейською системою. Доцільніше направити всі зусилля саме на загальну інтеграцію, а не відволікатися на якісь окремі проєкти й давати окремі умови”, – додала в.о. глави відомства.

Читайте в «Терміналі», енергетична галузь  має дефіцит у 50 мільярдів гривень, 16 з яких — вугільна галузь.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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