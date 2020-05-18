Шахти “Павлоградвугілля” поновлюють роботу — Мінекоенерго

ДТЕК запустить роботу ДТЕК «Павлоградвугілля» на вимогу Міністерства енергетики та захисту довкілля.

Про це в ефірі програми «Свобода слова» заявила в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець.

«Сьогодні у мене була нарада з енергетиками. Я вимагала у представника державних шахт вивести шахтарів найближчим часом на роботу. Мене запевнили, що 16 травня працівники «Павлоградвугілля» вийдуть на роботу і отримуватимуть зарплатню», — сказала Буславець.

Як повідомлялося, з 20 квітня призупинили роботу 10 шахт і допоміжні підприємства об’єднання ДТЕК Павлоградвугілля, збагачувальні фабрики Павлоградська, Добропільська, Курахівська, а також Першотравенський ремонтно-механічний завод і Науково-виробничий центр ДТЕК.

ДТЕК пояснив свої дії «системною кризою» в енергетичній галузі України, яка триває з минулого року і призвела до розбалансування енергосистеми України.

«Термінал» писав, компанія ДТЕК зупинила роботу чотирьох блоків Бурштинської ТЕС, які виробляють електроенергію на експорт в Угорщину через низьку ціну на зовнішньому ринку.