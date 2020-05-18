Шахти “Павлоградвугілля” поновлюють роботу — Мінекоенерго

Обновлено: Май 18, 2020. Тэги: , ,

Шахти “Павлоградвугілля” поновлюють роботу — Мінекоенерго

ДТЕК запустить роботу ДТЕК «Павлоградвугілля» на вимогу Міністерства енергетики та захисту довкілля.

Про це в ефірі програми «Свобода слова» заявила в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець.

«Сьогодні у мене була нарада з енергетиками. Я вимагала у представника державних шахт вивести шахтарів найближчим часом на роботу. Мене запевнили, що 16 травня працівники «Павлоградвугілля» вийдуть на роботу і отримуватимуть зарплатню», — сказала Буславець.

Як повідомлялося, з 20 квітня призупинили роботу 10 шахт і допоміжні підприємства об’єднання ДТЕК Павлоградвугілля, збагачувальні фабрики Павлоградська, Добропільська, Курахівська, а також Першотравенський ремонтно-механічний завод і Науково-виробничий центр ДТЕК.

ДТЕК пояснив свої дії «системною кризою» в енергетичній галузі України, яка триває з минулого року і призвела до розбалансування енергосистеми України.

«Термінал» писав, компанія ДТЕК зупинила роботу чотирьох  блоків Бурштинської ТЕС, які виробляють електроенергію на експорт в Угорщину через низьку ціну на зовнішньому ринку.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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