В квітні 2020 року імпорт електроенергії з Росії не здійснювався

Імпорт електроенергії в Україну у квітні 2020 року склав 150,61 млн кВт-год, що в 3 рази менше, ніж у березні 2020 року.

Про це пише пресслужба Укренерго.

В торгову зону ОЕС України, синхронізовану з енергосистемами Росії, Білорусі та Молдови, в квітні надійшло 2,7 млн кВт-год (менше 0,03% від загального виробництва електроенергії), що у 3,4 рази менше, ніж в березні 2020 року. При цьому, імпорт електроенергії з Росії протягом місяця не здійснювався, а з Білорусі зменшився в 2,9 рази (з 7,7 млн кВт-год до 2,7 млн кВт-год).

Також для забезпечення операційної безпеки в квітні імпорт у торговій зоні ОЕС України сумарно обмежували на 98% (з Росії – на 100%, або на 72 млн кВт-год, з Білорусі – на 57,06 млн кВт-год).

Нагадаємо, що на виконання Постанови НКРЕКП № 766 від 8.04.2020 р. пропускну спроможність міждержавних перетинів за напрямками Україна-Білорусь, Україна-Росія, Білорусь-Україна та Росія Україна було обмежено до 0 МВт з 12 квітня 2020 року по 30 квітня 2020 року.

Імпорт у торгову зону «острова Бурштинської ТЕС», що працює синхронно з європейським енергооб’єднанням ENTSO-E, в квітні 2020 року склав 147,9 млн кВт-год, що в 2,9 рази менше, ніж в березні 2020 року. Найбільше (102,94 млн кВт-год) електроенергії було імпортовано зі Словаччини (в 3 рази менше, ніж в березні).

Для забезпечення операційної безпеки «острова Бурштинської ТЕС» в квітні було обмежено імпорт зі Словаччини на 291,8 млн кВт-год.

Крім цього, в період з 08:00 7 квітня до 18:00 8 квітня 2020 року було додатково обмежено на 14,49 млн кВт-год імпорт електроенергії зі Словаччиною через проведення планового капітального ремонту ПЛ 400 кВ Мукачево-Капушани.

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Прогнозним балансом електричної енергії на 2020 рік «передбачено виведення підприємства державного сектору економіки атомної галузі в резерв та роботу на зниженій потужності енергоблоків. Натомість збільшено обсяг закупівлі електроенергії у приватних компаній. У зв’язку з цим Державне бюро розслідувань (ДБР) почало досудове розслідування за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Мінекоенерго в зв’язку зі зниженням потужності енергоблоків АЕС України на користь збільшення обсягів закупівлі електроенергії у приватних компаній.