WTI прибавляет более 9%, рост Brent преодолел 7%

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов в понедельник на фоне надежд на восстановление равновесия спроса и предложения на рынке.

Стоимость июльских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 17:19 по Киеву составлял $34,90 за баррель, что на $2,40 (7,38%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $2,72 (9,21%) — до $32,24 за баррель.

Ранее «Терминал» писал, что цены на нефть растут после обещания С.Аравии усилить сокращение добычи.