Європейські газові компанії можуть використати Україну та її великі потужності зберігання

В наступні місяці в Україну будуть імпортуватися ще більші обсяги, оскільки європейські компанії можуть використати Україну та її великі потужності зберігання, щоб кудись подіти надлишковий ресурс.

Про це в інтерв’ю сказав керівник ОГТСУ Сергій Макогон.

Макогон припустив, що навіть російський «Газпром» може скористатися українськими сховищами для зберігання надлишків газу.

«Внаслідок того, що в Європі ПСГ майже заповнені, я думаю, цього року українські газові сховища будуть користуватися великим попитом. Наша нова дисконтна транзитна послуга short-haul і доступ до сховищ за низькими тарифами на зберігання – близько 1,00 євро / МВт*год за цикл зберігання – роблять наші сховища дуже привабливими для замовників», – сказав він.

«В результаті, я очікую, що цього року близько 5-6 млрд куб. м газу від замовників ЄС буде зберігатися в українських ПСГ. Якщо Газпром вирішить зберігати газ в Україні, сховища можуть бути заповнені на повну. Газпрому можуть бути доступні приблизно 7-10 млрд куб. м. Однак для них [зберігання газу в Україні] буде скоріше політичним, а не комерційним рішенням», – сказав він.

Не зважаючи на те, що Україна не імпортує російський газ для внутрішніх потреб з листопада 2015 року, вона підписала п’ятирічний транзитний контракт з Газпромом мінімум на 65 млрд куб. м на 2020 рік та по 40 млрд куб. м щорічно з 2021 року.

Однак обсяги транзиту у порівнянні з минулим роком впали на 47% за перші чотири місяці 2020 року і склали 15,5 млрд куб.м. Різке падіння було пов’язане з надмірною пропозицією в Європі та низьким попитом, а також з відсутністю транзиту до Балканського регіону після того, як з січня 2020 року російський експорт до Туреччини, Болгарії та Греції був перенаправлений на новий трубопровід «Турецький потік».

«Наша ГТС може транспортувати 110 млрд куб. м газу [щорічно], але цього року ми очікуємо лише 50-55 млрд куб. м транзиту», – додав Макогон, зазначивши, що обсяги впадуть ще нижче, якщо Росія введе в експлуатацію «Північний потік – 2» – підводний трубопровід з річною потужністю 55 млрд куб. м., спроєктований щоб з’єднати Росію напряму з Німеччиною через Балтійське море.

Макогон заявив, що існуюча газотранспортна інфраструктура, така як мережа України або транзитний коридор Ямал через Білорусь та Польщу, повинні повністю задовольнити потреби Росії для експорту обсягів до Європи, не створюючи додаткової потреби у введенні в дію «Північного потоку – 2».

За його словами, Росія повинна відкрити власну ГТС для доступу третіх сторін, щоб дозволити як місцевим, так і центральноазіатським компаніям транзитувати газ через Росію та Україну до Європи.

«Росія не підпадає під дію Третього енергетичного пакету [ЄС], але через існуючу монополію «Газпрому» на експорт газу через трубопроводи страждають не лише інші російські виробники газу та Середньої Азії, а й український Оператор ГТС, оскільки ми не можемо запропонувати нашу інфраструктуру для інших користувачів [для транзиту]”, – додав він.

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