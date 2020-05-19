2020-05-19: На АЗС цены достаточно резко подпрыгнули на светлые бензины

19 мая 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось повышение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 4.42% (62 коп/л) до 14.66 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 4.18% (63 коп/л) до 15.68 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 4.26% (58 коп/л) до 14.21 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 14.66 4.42 5.44 -1.62 Бензин А-95 евро 15.68 4.18 5.25 0.30 Дизельное топливо евро 14.21 4.26 3.89 -3.90

Для справки:

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

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