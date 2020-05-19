2020-05-19: На АЗС цены достаточно резко подпрыгнули на светлые бензины

19 мая 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось повышение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 4.42% (62 коп/л) до 14.66 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 4.18% (63 коп/л) до 15.68 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 4.26% (58 коп/л) до 14.21 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|14.66
|4.42
|5.44
|-1.62
|Бензин А-95 евро
|15.68
|4.18
|5.25
|0.30
|Дизельное топливо евро
|14.21
|4.26
|3.89
|-3.90
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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