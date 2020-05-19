2020-05-19: Нефть Brent торгуется выше $34 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле во вторник утром в ходе торгов выросли в цене до 34,89 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 7:58, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,23%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 32,55 доллара за баррель, прибавив 2,29%.

Цены на нефть продолжают расти во вторник после подъема по итогам предыдущей сессии до максимальных уровней с 11 марта, пишет «Investing.com».

Поддержку рынку оказывает улучшение настроя трейдеров на фоне постепенного открытия экономик по всему миру, а также сигналы увеличения спроса при сокращении добычи.

«Отложенный спрос, введенные стимулы, а также историческое сокращение добычи способствуют росту оптимизма на рынке наряду с реальным повышением спроса на нефть», — отмечает главный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн.

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на осведомленные источники, спрос на нефть в Китае практически вернулся к уровням, отмечавшимся до того, как власти страны ввели общенациональный «локдаун» для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Китай является вторым по величине в мире потребителем нефти, уступая только США, и быстрое восстановление спроса в этой стране находит отражение в ценах на нефть.

Рост оптимизма в отношении спроса на нефть, возможно, обоснован, учитывая, что производственная активность в Китае восстанавливается, и виден отложенный спрос на бензин, поскольку жители КНР начали вновь пользоваться автомобилями, отмечают эксперты AxiCorp.

Стоимость июльских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:27 мск составляет $34,81 за баррель, что на $0,12 (0,34%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник июльские контракты подорожали на $2,31 (7,11%), до $34,81 за баррель.

Фьючерсы на на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,73 (2,29%) — до $32,55 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контрактов увеличилась до $31,82 за баррель, поднявшись на $2,39 (8,12%).

Срок действия июньских контрактов на WTI истекает с завершением торгов во вторник. Более активно торгуемые июльские фьючерсы на WTI подорожали 19 мая на $0,31 (0,98%) — до $31,96 за баррель.