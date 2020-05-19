2020-05-19: Полтавская область лидирует в повышении цен на СУГ

19 мая 2020г розничные цены на автомобильное топливо изменялись разнонаправленно. Наибольший темп повышения цены зафиксировали в Полтавской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).
По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Полтавская область заняла 9-е место.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Черниговской (8,32 грн/л), Киевской (8,49 грн/л) и Черкасской (8,58 грн/л) областях.
Повышение средней розничной цены на СУГ в Полтавской области за день составило 0,39 грн/л, что является самым большим повышением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 8,84грн/л.
Динамика средних розничных цен на СУГ в Донецкой области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:
Сегодняшняя цена на 0,66 грн выше наименьшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 13 мая и составляла 8,18 грн/л.
По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:
- AMIC (7.79)
- PRIME (8.0)
- SHELL (8.19)
- GLUSCO (8.35)
- SKY (8.45)
- TAT NEFT (8.52)
- БРСМ-Нафта (8.59)
- Автотранс (8.73)
- EXPOGAS (8.79)
- BVS (8.79)
Розничные цены на сжиженный газ на заправках Полтавской области колебались в диапазоне от минимальных 7,79 грн/л. до максимальных 9,69 грн/л.