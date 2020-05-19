2020-05-19: Полтавская область лидирует в повышении цен на СУГ

19 мая 2020г розничные цены на автомобильное топливо изменялись разнонаправленно. Наибольший темп повышения цены зафиксировали в Полтавской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Полтавская область заняла 9-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Черниговской (8,32 грн/л), Киевской (8,49 грн/л) и Черкасской (8,58 грн/л) областях.

Повышение средней розничной цены на СУГ в Полтавской области за день составило 0,39 грн/л, что является самым большим повышением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 8,84грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Донецкой области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 0,66 грн выше наименьшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 13 мая и составляла 8,18 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

AMIC (7.79)

PRIME (8.0)

SHELL (8.19)

GLUSCO (8.35)

SKY (8.45)

TAT NEFT (8.52)

БРСМ-Нафта (8.59)

Автотранс (8.73)

EXPOGAS (8.79)

BVS (8.79)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Полтавской области колебались в диапазоне от минимальных 7,79 грн/л. до максимальных 9,69 грн/л.