Энерготрейдер США отказался раскрыть детали сделки по поставке нефти в Беларусь

Американский энергетический трейдер United Energy Trading, участвующий в сделке по поставке в Беларусь американской нефти, отказался предоставить детали данной сделки.

Об этом пишет Прайм, ссылаясь на РИА Новости.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей на прошлой неделе заявил, что республика начинает поставки нефти из США. По словам Макея, Белоруссия рассматривает сотрудничество с США в нефтяной сфере как существенный элемент энергетической безопасности государства. Госдеп США заявил, что сделка при участии американского энергетического трейдера United Energy Trading, при содействии компании США Getka и польской UNIMOT укрепляет суверенитет Белоруссии, демонстрирует готовность США предоставлять возможности американским компаниям, заинтересованным в белорусском рынке, а также выполняет взятые США в феврале обязательства.

«UET Global, LLC не предоставляет открыто запрашиваемую вами информацию, поскольку наши контракты и бизнес-планы конфиденциальны», — заявили РИА Новости в United Energy Trading в ответ на запрос о предоставлении информации по объемам, цене и датам поставки.

Пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко заявил на прошлой неделе, что первый танкер с 80 тысячами тонн американской нефти для Белоруссии прибудет в литовскую Клайпеду в начале июня.

«Терминал» писал, Беларусь, объявившая о планах диверсификации нефтяных поставок на фоне конфликта с Россией в начале года, приобрела первую партию американской нефти, сообщил представитель Белнефтехима.