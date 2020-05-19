Энерготрейдер США отказался раскрыть детали сделки по поставке нефти в Беларусь

Обновлено: Май 19, 2020. Тэги: , ,

Энерготрейдер США отказался раскрыть детали сделки по поставке нефти в Беларусь

Американский энергетический трейдер United Energy Trading, участвующий в сделке по поставке в Беларусь американской нефти, отказался предоставить детали данной сделки.

Об этом пишет Прайм, ссылаясь на РИА Новости.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей на прошлой неделе заявил, что республика начинает поставки нефти из США. По словам Макея, Белоруссия рассматривает сотрудничество с США в нефтяной сфере как существенный элемент энергетической безопасности государства. Госдеп США заявил, что сделка при участии американского энергетического трейдера United Energy Trading, при содействии компании США Getka и польской UNIMOT укрепляет суверенитет Белоруссии, демонстрирует готовность США предоставлять возможности американским компаниям, заинтересованным в белорусском рынке, а также выполняет взятые США в феврале обязательства.

«UET Global, LLC не предоставляет открыто запрашиваемую вами информацию, поскольку наши контракты и бизнес-планы конфиденциальны», — заявили РИА Новости в United Energy Trading в ответ на запрос о предоставлении информации по объемам, цене и датам поставки.

Пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко заявил на прошлой неделе, что первый танкер с 80 тысячами тонн американской нефти для Белоруссии прибудет в литовскую Клайпеду в начале июня.

«Терминал» писал, Беларусь, объявившая о планах диверсификации нефтяных поставок на фоне конфликта с Россией в начале года, приобрела первую партию американской нефти, сообщил представитель Белнефтехима.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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