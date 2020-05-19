Відбулося перше засідання Експертної ради Мінекоенерго

У межах ради створено сім робочих груп, а саме група з перспективного планування, з питань функціонування ринку електроенергії, з питань атомно-промислового комплексу та ядерної енергетики, з питань функціонування ринку природнього газу, з питань ринку теплової енергії, з питань викопного палива, інших джерел енергії та інноваційних технологій та робоча група з питань захисту довкілля та зміни клімату.

Про це йдеться на сайті Міністерства енергетики і захисту довкілля.

Робочу групу з перспективного планування очолив Олександр Суходоля, робочу групу з питань функціонування ринку електроенергії – Олексій Нікітін, робочу групу з питань функціонування ринку природного газу — Леонід Уніговський, робочу групу з питань функціонування ринку теплової енергії – Олександр Сігал, робочу групу з питань викопного палива, інших джерел енергії та інноваційних технологій — Наталя Дунаєвська, робочу групу з питань захисту довкілля та зміни клімату — Світлана Гринчук, робочу групу з питань проблем атомно-промислового комплексу і ядерної енергетики – Ольга Кошарна.

Т.в.о. міністра Ольга Буславець зазначила, що завданнями Експертної ради буде моніторинг проблемних питань, що виникли у сфері енергетики та захисту довкілля, напрацювання рекомендацій щодо їх вирішення, а також економічне моделювання і розрахунки, аналіз документів з економічної точки зору.

«Хочу подякувати всім, хто сьогодні у часи кризи зголосився своєю працею і професійним досвідом підтримати Мінекоенерго» — сказала вона.

Раніше «Термінал» писав, наказом Міністерства енергетики та захисту довкілля від 12 травня 2020 року N 314 було створено Експертну раду.