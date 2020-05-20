2020-05-20: Цена нефти Brent растет

Обновлено: Май 20, 2020. Тэги: , , , , ,

2020-05-20: Цена нефти Brent растет

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в среду утром в ходе торгов выросли в цене до 34,95 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,87%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 32,14 доллара за баррель, прибавив 0,56%.

Цены на нефть растут в среду на фоне признаков улучшения спроса и сокращения запасов в США, но опасения по поводу экономических последствий пандемии коронавируса сдерживают подъем, пишет «Investing.com».

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле выросли на 0,9% до $34,97 за баррель к 8:29 МСК, а WTI — на 1,03% до $32,29 за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти сократились на 4,8 миллиона баррелей до 521,3 миллиона за неделю, завершившуюся 15 мая, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 1,2 миллиона баррелей.

«Рынки нефти были обеспокоены высокими запасами, но вчера июньский контракт на WTI истек и плавно перетек в июльский, так как опасения по поводу запасов нефти уменьшились, а спрос в краткосрочной перспективе улучшился», — сказал Ким Кван-Ре, сырьевой аналитик в Samsung (KS:005930) Securities в Сеуле.

Однако сохраняющиеся опасения по поводу экономических последствий пандемии коронавируса, особенно в США, крупнейшем в мире потребителе нефти, продолжают оказывать давление на цены.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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