2020-05-20: Розничные цены на светлые нефтепродукты практически не изменились

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 20 мая 2020 г. розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ практически не изменились.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 20.70 грн/л, бензина А-95 евро — немного снизилась на 0.1% (-1.0 коп/л) до 22.31 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.0% (-1.0 коп/л) до 21.53 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 20 мая 2020 г. подорожал на 0.99% (9.0 коп/л) до 9.02 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 40.4%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 20.70 16.00 -0.02 -0.22 Бензин А-95 евро 22.31 17.45 -0.06 -0.03 Дизельное топливо Евро 21.53 15.95 -0.03 -0.22 Сжиженный газ 9.02 6.70 0.99 7.63

Для справки:

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

Тел.: +38 (044) 223 5003, +38 (050) 310 7731, +38 (067) 401 3151

Email: oil@ukroil.com.ua