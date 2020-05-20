2020-05-20: Розничные цены на светлые нефтепродукты практически не изменились

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 20 мая 2020 г. розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ практически не изменились.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 20.70 грн/л, бензина А-95 евро — немного снизилась на 0.1% (-1.0 коп/л) до 22.31 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.0% (-1.0 коп/л) до 21.53 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 20 мая 2020 г. подорожал на 0.99% (9.0 коп/л) до 9.02 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 40.4%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|20.70
|16.00
|-0.02
|-0.22
|Бензин А-95 евро
|22.31
|17.45
|-0.06
|-0.03
|Дизельное топливо Евро
|21.53
|15.95
|-0.03
|-0.22
|Сжиженный газ
|9.02
|6.70
|0.99
|7.63
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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