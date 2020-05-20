2020-05-20: Розничные цены на светлые нефтепродукты практически не изменились

Обновлено: Май 20, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-05-20: Розничные цены на светлые нефтепродукты практически не изменились

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 20 мая 2020 г. розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ практически не изменились.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 20.70 грн/л, бензина А-95 евро — немного снизилась на 0.1% (-1.0 коп/л) до 22.31 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.0% (-1.0 коп/л) до 21.53 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 20 мая 2020 г. подорожал на 0.99% (9.0 коп/л) до 9.02 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 40.4%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, %
Бензин А-92 евро 20.70 16.00 -0.02 -0.22
Бензин А-95 евро 22.31 17.45 -0.06 -0.03
Дизельное топливо Евро 21.53 15.95 -0.03 -0.22
Сжиженный газ 9.02 6.70 0.99 7.63

Для справки:

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

Тел.: +38 (044) 223 5003, +38 (050) 310 7731, +38 (067) 401 3151

Email: oil@ukroil.com.ua

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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