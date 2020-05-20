Енергоатом підтримує намір НКРЕКП змінити правила на ринку електроенергії

Обновлено: Май 20, 2020. Тэги: , ,

Енергоатом підтримує намір НКРЕКП змінити правила на ринку електроенергії

20 травня 2020 року, на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) буде розглянуто рішення регулятора про внесення змін до постанови НКРЕКП від 8 квітня 2020 року №766.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Це рішення передбачає, що учасники ринку у своїх заявках на балансуючу електричну енергію мають вказувати ціну не менше 95%  від ринку «на добу наперед» і не більше 105% від обмеження ціни на ринку «на добу наперед» на цей розрахунковий період.

Енергоатом позитивно оцінює намір НКРЕКП, оскільки, як справедливо зазначено в обґрунтуванні до цього рішення, нинішній режим, в якому працює енергетична система України, «спотворює ринкові відносини» та потенційно стимулює інших учаcників ринку маніпулювати з продажем обсягів електроенергії. Це, в свою чергу, негативно впливає на виконання спеціальних обов’язків ДП «Гарантований покупець» щодо вчасного розрахунку з виробниками електричної енергії.

Саме тому фахівці НАЕК «Енергоатом» стверджують, що ухвалення заявленого рішення НКРЕКП допоможе запобігти маніпуляціям та не допустити спотворення цінової політики на ринку електричної енергії. А зволікання з ухваленням означеного рішення призводитиме до ще більшого зростання збитків не лише НАЕК  «Енергоатом», а й інших учасників ринку, і насамперед – до недоотримання коштів державним бюджетом України.

Читайте в «Терміналі», Буславець: Середню вартість електроенергії «Енергоатома» треба підвищити на 58%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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