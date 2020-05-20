Енергоатом підтримує намір НКРЕКП змінити правила на ринку електроенергії

20 травня 2020 року, на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) буде розглянуто рішення регулятора про внесення змін до постанови НКРЕКП від 8 квітня 2020 року №766.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Це рішення передбачає, що учасники ринку у своїх заявках на балансуючу електричну енергію мають вказувати ціну не менше 95% від ринку «на добу наперед» і не більше 105% від обмеження ціни на ринку «на добу наперед» на цей розрахунковий період.

Енергоатом позитивно оцінює намір НКРЕКП, оскільки, як справедливо зазначено в обґрунтуванні до цього рішення, нинішній режим, в якому працює енергетична система України, «спотворює ринкові відносини» та потенційно стимулює інших учаcників ринку маніпулювати з продажем обсягів електроенергії. Це, в свою чергу, негативно впливає на виконання спеціальних обов’язків ДП «Гарантований покупець» щодо вчасного розрахунку з виробниками електричної енергії.

Саме тому фахівці НАЕК «Енергоатом» стверджують, що ухвалення заявленого рішення НКРЕКП допоможе запобігти маніпуляціям та не допустити спотворення цінової політики на ринку електричної енергії. А зволікання з ухваленням означеного рішення призводитиме до ще більшого зростання збитків не лише НАЕК «Енергоатом», а й інших учасників ринку, і насамперед – до недоотримання коштів державним бюджетом України.

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