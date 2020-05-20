Енергоатому треба дати змогу торгувати за нормальними цінами – Шмигаль

Під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулося друге засідання Антикризового енергетичного штабу. Серед іншого, порушувалося питання збиткової діяльності «Енергоатома».

Про це повідомляє урядовий портал.

«Компанії треба дати змогу торгувати за нормальними цінами. Наше завдання – захистити «Енергоатом». НАЕК кожен місяць отримує збитки в мінус 1 млрд грн, у зв’язку з тим, що продає електроенергію за пів ціни на балансуючому ринку. Дешевше не торгувати, ніж торгувати у збиток. Тому наше завдання захистити -«Енергоатом» та колектив підприємства», — зазначив Прем’єр-міністр.

Також Шмигаль заслухав доповідь т. в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольги Буславець про стан виконання рішень першого засідання Антикризового енергетичного штабу.

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вказали на неприпустимість невиконання рішень Антикризового штабу, а Енергоатому нагадали, що треба дотримуватися затвердженого прогнозного балансу.

Читайте в «Терміналі» ще, ВР ухвалила законопроект щодо ядерної безпеки, яким розблокувала можливість «Енергоатому» продовжувати користуватися 200 млн євро кредиту для реалізації програми з підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій.