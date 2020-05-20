Енергоатому треба дати змогу торгувати за нормальними цінами – Шмигаль

Про це повідомляє урядовий портал.
«Компанії треба дати змогу торгувати за нормальними цінами. Наше завдання – захистити «Енергоатом». НАЕК кожен місяць отримує збитки в мінус 1 млрд грн, у зв’язку з тим, що продає електроенергію за пів ціни на балансуючому ринку. Дешевше не торгувати, ніж торгувати у збиток. Тому наше завдання захистити -«Енергоатом» та колектив підприємства», — зазначив Прем’єр-міністр.
Також Шмигаль заслухав доповідь т. в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольги Буславець про стан виконання рішень першого засідання Антикризового енергетичного штабу.
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вказали на неприпустимість невиконання рішень Антикризового штабу, а Енергоатому нагадали, що треба дотримуватися затвердженого прогнозного балансу.
Читайте в «Терміналі» ще, ВР ухвалила законопроект щодо ядерної безпеки, яким розблокувала можливість «Енергоатому» продовжувати користуватися 200 млн євро кредиту для реалізації програми з підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій.