Геннадія Чижикова переобрано президентом ТПП України

Також затверджено склад нової Ради ТПП України, до якої увійшов 91 представник, серед яких керівники бізнесу, представники комітетів, котрі представляють всі регіони України та галузі нашої економіки.

Про це повідомила пресслужба Торгово -Промислової палати України.

Палатою розроблено стратегію, за напрямами якої організація працюватиме у найближчі п’ять років.

Місія ТПП України полягає в забезпеченні сприятливого бізнес-середовища в Україні, створенні та розширенні можливості розвитку бізнесу через відкриття нових ринків для вітчизняного експорту, сприяння динамічній інтернаціоналізації українського бізнесу та активній інтеграції у світову економіку, а також надання послуг, затребуваних бізнесом.

Для її втілення визначено 7 стратегічних цілей, які формують основні напрями діяльності на найближчі 5 років. Серед них – GR-вектор, просування експорту, арбітраж, цифровізація тощо.

«Ми традиційно будемо захищати інтереси українського бізнесу всередині та зовні країни. Зараз ми є свідками початку нової епохи міжнародної економіки та торгівлі. І ТПП України у цих глобальних процесах має почесну роль центру, який допомагає визначити місце України на міжнародній економічній мапі. За минулі 5 років Палата стала більш авторитетною та публічною. Ми успішно виконали Стратегію до 2020 року. Про це свідчить не лише затверджений звіт, а також позиція членів та партнерів Палати. Нас визнають. Нас чують. Це підтверджують численні вітання від споріднених організацій, уряду України, а головне – представників бізнесу», – сказав президент ТПП України Геннадій Чижиков.