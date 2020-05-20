Геннадія Чижикова переобрано президентом ТПП України

Обновлено: Май 20, 2020. Тэги: , , ,

Геннадія Чижикова переобрано президентом ТПП України

Також затверджено склад нової Ради ТПП України, до якої увійшов 91 представник, серед яких керівники бізнесу, представники комітетів, котрі представляють всі регіони України та галузі нашої економіки.

Про це повідомила пресслужба Торгово -Промислової палати України.

Палатою розроблено стратегію, за напрямами якої організація працюватиме у найближчі п’ять років.

Місія ТПП України полягає в забезпеченні сприятливого бізнес-середовища в Україні, створенні та розширенні можливості розвитку бізнесу через відкриття нових ринків для вітчизняного експорту, сприяння динамічній інтернаціоналізації українського бізнесу та активній інтеграції у світову економіку, а також надання послуг, затребуваних бізнесом.

Для її втілення визначено 7 стратегічних цілей, які формують основні напрями діяльності на найближчі 5 років. Серед них – GR-вектор, просування експорту, арбітраж, цифровізація тощо.

«Ми традиційно будемо захищати інтереси українського бізнесу всередині та зовні країни. Зараз ми є свідками початку нової епохи міжнародної економіки та торгівлі. І ТПП України у цих глобальних процесах має почесну роль центру, який допомагає визначити місце України на міжнародній економічній мапі. За минулі 5 років Палата стала більш авторитетною та публічною. Ми успішно виконали Стратегію до 2020 року. Про це свідчить не лише затверджений звіт, а також позиція членів та партнерів Палати. Нас визнають. Нас чують. Це підтверджують численні вітання від споріднених організацій, уряду України, а головне – представників бізнесу», – сказав президент ТПП України Геннадій Чижиков.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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