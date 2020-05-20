Інформаційні платформи операторів ГТС та ПСГ об’єднають послуги short haul та «Митний склад»

Обновлено: Май 20, 2020. Тэги: , ,

Інформаційні платформи операторів ГТС та ПСГ об’єднають послуги short haul та «Митний склад»

На інформаційній платформі газосховищ з’явиться можливість подавати заявку на зберігання в режимі «митний склад»* природного газу, який транспортується за режимом short haul з 21 травня поточного року. Це стало можливим завдяки синхронізованим змінам в інформаційних платформах ГТС та ПСГ.

Інформує Укртрансгаз.

Зокрема, з 21 травня 2020 року клієнти Укртрансгазу – оператора українських газосховищ – зможуть:

  • подавати окремі номінації та реномінації для обсягів природного газу, поданих для закачування та/або відбору до/з газосховищ з використанням short-haul;
  • подавати торгові сповіщення з ідентифікацією про те, що природний газ, який підлягає передачі, був поданий на точку виходу до газосховища чи групи газосховищ на умовах користування потужністю з обмеженнями (short-haul).

Нова послуга буде найбільш затребувана українськими та іноземними газовими трейдерами, які використовують українські газосховища для сезонного зберігання газу.

Нині вартість транспортування газу за short haul тарифом та подальше зберігання газу в українських ПСГ значно вигідніше порівняно з тарифами на зберігання газу в Європі. Це зумовлює зростання популярності цих послуг на європейському газовому ринку. Так, станом на 1 травня 2020 року з 2,4 млрд куб. м газу, що зберігалися в режимі “Митний склад”, 0,3 млрд куб. м газу закачано саме з використанням short haul.

Раніше «Термінал» повідомляв, що у січні-квітні 2020 року закачування газу в ПСГ збільшилося на 33%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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