Рада одобрила мораторий на банкротство госпредприятия «Энергорынок»

Верховная Рада приняла за основу проект закона «О внесении изменений в Кодекс процедур банкротства (относительно мер, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии)».

Передает БизнесЦензор.

За принятие соответствующего законопроекта №2390 в первом чтении проголосовали 257 народных депутатов.

До запуска новой модели рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года роль оптового поставщика электроэнергии была возложена на госпредприятие «Энергорынок».

Целью законопроекта в пояснительной записке указано обеспечение реализации механизмов погашения задолженности на оптовом рынке электроэнергии, определенных в законопроекте №2386.

Для этого проектом предлагается внести изменения в Кодекс процедур банкротства, предоставив хозяйственному суду право отказать в открытии производства по делу, если заявление подано о возбуждении дела о банкротстве оптового поставщика электрической энергии, а также право прекратить уже начатое производство в его отношении.

Кроме этого, устанавливается, что действие моратория на удовлетворение требований кредиторов не распространяется на удовлетворение требований на период действия процедуры погашения задолженности.

Ранее «Терминал» сообщал, что в Верховной Раде предлагают погасить долги Энергорынка перед Энергоатомом за счет размещения ОВГЗ.