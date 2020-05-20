Закон про ядерну безпеку дозволить Енергоатому залучити €200 мільйонів кредиту — Шмигаль

Обновлено: Май 20, 2020. Тэги: , ,

Закон про ядерну безпеку дозволить Енергоатому залучити €200 мільйонів кредиту — Шмигаль

ВР ухвалила законопроект щодо ядерної безпеки, яким розблокувала можливість «Енергоатому» продовжувати користуватися 200 млн євро кредиту для реалізації програми з підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій.

Про це повідомила пресслужба Кабміну.

«Верховна Рада прийняла у другому читанні та у цілому проект закону №2372 «Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії». З прийняттям Закону Україна виконала міжнародні зобов’язання щодо дотримання принципу незалежності органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що забезпечення незалежності органу ядерного регулювання України є однією з умов Меморандуму про взаєморозуміння щодо Стратегічного енергетичного партнерства між Україною та ЄС. А також однією з умов Гарантійної угоди між Україною, як гарантом та Європейським співтовариством з атомної енергії, як кредитором щодо надання кредиту НАЕК «Енергоатом» на реалізацію Комплексної програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних станцій.

«Відтак Україна повертає статус держави, відповідальної за ядерну безпеку, водночас НАЕК «Енергоатом» отримує можливість продовжувати користуватись кредитом ЄВРАТОМ на суму 200 млн євро», — йдеться у повідомленні.

Так, НАЕК «Енергоатом» реалізує Комплексну програму підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій.

«Для виконання проекту «Енергоатом» залучив найбільший в історії енергетичного сектору України кредит європейських інституцій – 600 млн євро (Європейський банк реконструкції та розвитку і Європейське співтовариство з атомної енергії (ЄВРАТОМ)», — повідомили в уряді.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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