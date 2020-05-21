2020-05-21: Цена Brent превысила $36 за баррель

Обновлено: Май 21, 2020. Тэги: , , , , ,

2020-05-21: Цена Brent превысила $36 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в четверг утром в ходе торгов выросли в цене до 36,26 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,43%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 33,92 доллара за баррель, прибавив 1,28%.

Нефть продолжает дорожать после взлета до 10-недельного максимума накануне, пишет «Investing.com».

Нефтяные цены продолжают демонстрировать повышательный настрой сегодня после роста до максимума за последние 10 недель на фоне снижения запасов в США по итогам второй недели подряд.Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:22 мск составила $36,52 за баррель, что на $0,77 (2,15%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в chtle июльские контракты подорожали на $1,11 (3,2%) -до $35,75 за баррель — максимума с 11 марта, пишет MarketWatch.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,73 (2,18%) — до $34,22 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контрактов увеличилась до максимальных с 10 марта $33,49 за баррель, поднявшись на $1,53

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 15 мая, сократились на 5 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Таким образом, запасы в стране уменьшились по итогам второй недели подряд. Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидали увеличения запасов нефти на 2,4 млн баррелей.

Резервы бензина в Штатах за неделю выросли на 2,8 млн баррелей, дистиллятов — на 3,8 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 5,6 млн баррелей.

«Снижение нефтяных запасов было неожиданным, но его можно объяснить уменьшением импорта и добычи на фоне роста нефтепереработки, — сказал MarketWatch аналитик IHS Markit Маршал Стивз. — Хранилища заполняются не так быстро, как ожидалось, в то время как более резкое снижение добычи способствует восстановлению равновесия на физическом рынке».

Аналитик FXTM Лукман Отунуга, в свою очередь, отмечает, что в краткосрочной перспективе цены могут продолжить рост по мере ослабления карантинных мер, введенных в связи со вспышкой коронавируса.

«Однако рост может быть прерван из-за опасений перспективами мировой экономики и новой напряженности в отношениях между США и Китаем», — добавил он.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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