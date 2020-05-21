2020-05-21: Цена на СУГ поднялась на 24 коп

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 21 мая 2020 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 20.72 грн/л, бензина А-95 евро — немного выросла на 0.0% (1.0 коп/л) до 22.33 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.0% (-1.0 коп/л) до 21.54 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 21 мая 2020 г. подорожал на 2.69% (24.0 коп/л) до 9.27 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 41.5%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 20.72 16.00 0.02 -0.18 Бензин А-95 евро 22.33 17.45 0.04 0.02 Дизельное топливо Евро 21.54 15.95 -0.03 -0.23 Сжиженный газ 9.27 7.69 2.69 9.42

Для справки:

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