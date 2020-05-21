2020-05-21: Цена на СУГ поднялась на 24 коп

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 21 мая 2020 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 20.72 грн/л, бензина А-95 евро — немного выросла на 0.0% (1.0 коп/л) до 22.33 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.0% (-1.0 коп/л) до 21.54 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 21 мая 2020 г. подорожал на 2.69% (24.0 коп/л) до 9.27 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 41.5%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|20.72
|16.00
|0.02
|-0.18
|Бензин А-95 евро
|22.33
|17.45
|0.04
|0.02
|Дизельное топливо Евро
|21.54
|15.95
|-0.03
|-0.23
|Сжиженный газ
|9.27
|7.69
|2.69
|9.42
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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