Енергоблок №6 Запорізької АЕС підключено до енергосистеми після проведення поточного ремонту

21 травня 2020 року о 10 годині 31 хвилині після завершення поточного ремонту енергоблок №6 Запорізької АЕС підключено до енергосистеми.
Інформує прес-центр Запорізької АЕС.
В даний час в роботі перебувають три енергоблоки Запорізької АЕС.
На енергоблоці №3 йде 154 доба планового капітального ремонту, на енергоблоці №4 — 21 доба планового капітального ремонту, на енергоблоці №5 — 36 доба планового середнього ремонту.
Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.
Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.
Раніше «Термінал» писав, що енергоблок №2 Запорізької АЕС виведено з резерву та підключено до енергосистеми.