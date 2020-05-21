Суд ЕС отклонил иск «Северного потока-2″ о нормах газовой директивы

Обновлено: Май 21, 2020. Тэги: , ,

Суд ЕС отклонил иск «Северного потока-2″ о нормах газовой директивы

Суд Европейского Союза вынес решение о том, что российский газопровод «Северный поток-2″ должен действовать в соответствии с регулирования ЕС и не имеет права на исключение.

Как сообщает «Европейская правда», соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

«Генеральный суд Европейского Союза объявляет, что действия, совершенные Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против Директивы 2019/692, которая распространяет определенные правила внутреннего рынка природного газа, на трубопроводы из третьих стран, являются недопустимыми», — говорится в решении суда.

Швейцарская компания Nord Stream AG, в которой российская компания ОАО «Газпром» имеет 51% акций, обладает и эксплуатирует трубопровод «Северный поток-1″, обеспечивающий поток газа между Выборгом (Россия) и Лубмином (Германия), вблизи Грейфсвальда (Германия). Строительство этого трубопровода было завершено в 2012 году, и он должен эксплуатироваться в течение 50 лет.

 Швейцарская компания Nord Stream 2 AG, полностью принадлежит «Газпрому», отвечает за планирование, строительство и эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2″, который проходит параллельно трубопроводу «Северный поток-1″.

17 апреля 2019 Европарламент и Совет ЕС приняли Директиву об общих правилах внутреннего рынка природного газа. Эта директива вступила в силу 23 мая 2019 года. На дату вступления в силу работы по прокладке труб трубопровода «Северный поток-2″, согласно заявлениям Nord Stream 2 AG, завершили на 95%.

«Генеральный суд отмечает, среди прочего, что Nord Stream AG не имел права эксплуатировать и/или продолжать эксплуатировать двойную трубопроводную систему «Северный поток», свободно от любых регуляторных ограничений ЕС, по крайней мере, что касается часть линии, которая находится на территории ЕС, в данном случае в территориальном море государства-члена», — говорится в решении.

«Терминал» писал, 15 мая Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку компании-оператора газопровода «Северный поток-2″ на освобождение от регулирования ЕС.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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