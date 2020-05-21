Уряд ухвалив антикризові заходи в енергетичній сфері

Кабінет Міністрів України на засіданні 20 травня ухвалив дві постанови з переліку заходів, необхідних для стабілізації ситуації в енергетичному секторі, затверджених Антикризовим енергетичним штабом.



Про це написала пресслужба Мінекоенерго.

Уряд частково змінив Положення про покладення спецобов’язків на учасників ринку електроенергії, а також Порядок проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами.

Зокрема, зменшено обов’язкову частку продажу електроенергії НАЕК «Енергоатом» в рамках механізму ПСО та виведено це підприємство на ринок двосторонніх договорів. Вивільнену електроенергію НАЕК «Енергоатом» зможе продавати на ринку двосторонніх договорів на спеціальних аукціонах кінцевим великим непобутовим споживачам, без можливості її перепродажу.

Також знято цінові обмеження на продаж електроенергії ДП «Гарантований покупець» та надано право підприємству продавати електроенергію за двосторонніми договорами.

Ухвалені зміни дозволять покращити фінансову ситуацію ДП «Гарантований покупець», ДП НАЕК «Енергоатом» та інших учасників ринку, знизити адміністративний вплив на ринкове ціноутворення.