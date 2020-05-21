Уряд ухвалив антикризові заходи в енергетичній сфері

Обновлено: Май 21, 2020. Тэги: ,

Уряд ухвалив антикризові заходи в енергетичній сфері

Кабінет Міністрів України на засіданні 20 травня ухвалив дві постанови з переліку заходів, необхідних для стабілізації ситуації в енергетичному секторі, затверджених Антикризовим енергетичним штабом.

Про це написала пресслужба Мінекоенерго.

Уряд частково змінив Положення про покладення спецобов’язків на учасників ринку електроенергії, а також Порядок проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами.

Зокрема, зменшено обов’язкову частку продажу електроенергії  НАЕК «Енергоатом» в рамках механізму ПСО та виведено це підприємство на ринок двосторонніх договорів. Вивільнену електроенергію НАЕК «Енергоатом» зможе продавати на ринку двосторонніх договорів на спеціальних аукціонах кінцевим великим непобутовим споживачам, без можливості її перепродажу.

Також знято цінові обмеження на продаж електроенергії ДП «Гарантований покупець» та надано право підприємству продавати електроенергію за двосторонніми договорами.

Ухвалені зміни дозволять покращити фінансову ситуацію ДП «Гарантований покупець», ДП НАЕК «Енергоатом» та інших учасників ринку,  знизити адміністративний вплив на ринкове ціноутворення.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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